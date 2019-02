USA: Kupił od skautek ciastka za 540 dolarów. Aresztowany za handel narkotykami Facebook/Kayla Dillard

Mieszkaniec Południowej Karoliny, który wsławił się kupnem ponad 120 pudełek ciasteczek od skautek, by nie musiały one marznąć, został aresztowany w związku z przestępstwami narkotykowymi - informuje Associated Press.