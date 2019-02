Japonia przestanie dyskryminować Ajnów

Torbenbrinker [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

Japoński rząd przedstawił w piątek ustawę, która po raz pierwszy w historii kraju uznaje Ajnów, mniejszość etniczną w Japonii za "ludność tubylczą/rdzenną" (ang. indigenous), po dekadach dyskryminowania jej przedstawicieli - informuje "Japan Today".

Ajnowie, lud należący do paleoazjatyckiej grupy językowej; przybyły do południowej części Sachalinu oraz na Wyspy Japońskie i Kurylskie ponad 6 tys. lat temu, obecnie zamieszkują na północ od Hokkaido. Przez dziesięciolecia Ajnowie podlegali przymusowej asymilacji i choć - jak pisze "Japan Today" - skala ich dyskryminacji zmniejszała się przez lata, to jednak różnice w dochodach i poziomie wykształcenia między Ajnami a pozostałymi mieszkańcami Japonii nadal istnieje.

- Jest ważne, aby chronić honor i godność Ajnów i przekazać to kolejnym pokoleniom - powiedział rzecznik rządu Yoshihide Suga. - Dziś gabinet podjął decyzję ws. procedowania ustawy, która wprowadzi politykę pozwalającą zachować dumę Ajnów - dodał.

Ustawa uznaje Ajnów za "lud tubylczy" i nakazuje rządowi sformułowanie polityki, która ma wspierać tę społeczność i pomóc w rozwoju jej gospodarki.

W XIX wieku japoński rząd zakazał Ajnom praktykowania ich zwyczajów i używania języka ajnoskiego.

Ajnowie tradycyjnie wyznawali animizm - m.in. kult niedźwiedzia. Kobiety należące do tego ludu tradycyjnie ozdabiały twarz tatuażami przed małżeństwem. Jednak w wyniku długiej dyskryminacji wielu Ajnów odeszło od tradycji tego ludu.

Według danych z 2017 roku w Japonii mieszka co najmniej 12300 Ajnów.