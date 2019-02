Wybudziła się ze śpiączki i odkryła, że urodziła dziecko

Po serii silnych napadów bólu głowy, 18-letnia Ebony Stevenson trafiła do szpitala. Gdy ją zbadano, okazało się, że dziewczyna ma dwie macice. W jednej z nich rozwijało się dziecko. Ciąża nie została jednak wcześniej zauważona, gdyż nastolatka miesiączkowała i nie miała żadnych objawów, które mogłyby o niej świadczyć - podaje BBC.

Jak powiedziała Stevenson, „spotkanie z dzieckiem było dla niej surrealistyczne”. - Wydawało mi się, że to jak przeżycie czegoś poza ciałem. Bałam się, że nie będę czuć więzi z córką, gdyż nie miałam czasu, aby przygotować się na jej narodziny. Teraz jednak myślę, że to coś niesamowitego. To cud - stwierdziła 18-latka. - Mimo że byłam zagubiona i przerażona, to był dla mnie piękny moment - dodała.

Lekarze w szpitalu odkryli, że bóle głowy Ebony Stevenson związane są z tzw. stanem przedrzucawkowym, który występuje w czasie ciąży.

Dziewczyna urodziła w wyniku cesarskiego cięcia.

https://t.co/lpQGMFvcHQ Oldham teenager in coma wakes up with 'surprise' baby– Ebony Stevenson from Oldham had no idea she was pregnant when she went to bed feeling unwell. pic.twitter.com/ow09mEB7n7