Litwini stworzyli aplikację kojarzącą psy ze schroniska z nowymi właścicielami

Miłośnicy zwierząt na Litwie stworzyli aplikację mobilną, inspirowaną popularnym Tinderem, która pozwala dopasować psy z lokalnych schronisk do potencjalnych nowych właścicieli.

Aplikacja GetPet została uruchomiona w zeszłym miesiącu i codziennie zyskuje setki nowych użytkowników. Do tej pory dokonała już kilku dopasowań. Oprogramowanie dołącza tym samym do rosnącego rynku aplikacji dla osób, które chcą adoptować zwierzę, takich jak PawsLikeMe i BarkBuddy.

- To jest jak Tinder, tylko z psami - powiedział Vaidas Gecevicius, jeden z twórców aplikacji. - Możesz umówić się na spotkanie z psem - jak na randkę - dodał.

GetPet oferuje profile czworonogów, patrzących z ekranu smartfona słodkimi oczami. Przewijanie w dół ujawnia więcej informacji o piesku, a osoby zainteresowane mogą następnie przesunąć w prawo - jak w Tinderze.

Ale porównania z Tinderem mają swoje granice. Aplikacja jest jednostronna - psy nie mają możliwości oglądania potencjalnych właścicieli i akceptowania ich. Przesunięcie w lewo na profilu zwierzęcia oznacza więc wyświetlenie kolejnego profilu.

Aplikacja prezentuje obecnie tylko psy, ale wkrótce mają być dostępne w niej także profile kotów i innych zwierząt.

Ilona Reklaityte z jednego ze schronisk na Litwie powiedziała, że jest bardzo zadowolona z innowacyjnego podejścia do starego problemu. - Naprawdę cieszę się z tej nowej aplikacji, ponieważ daje nam to więcej szans na znalezienie naszym zwierzętom nowych właścicieli i nowych domów - zauważyła. - Mamy teraz 140 psów. Czasem oddajemy do adopcji jednego lub dwa dziennie, ale teraz otrzymujemy więcej zgłoszeń i ludzie przychodzą częściej - dodała.