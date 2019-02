Rosja: 6 lat więzienia dla Świadka Jehowy za "ekstremizm"

Rosyjski sąd skazał dziś pochodzącego z Danii Dennisa Christensena, Świadka Jehowy, na 6 lat więzienia za zorganizowanie "grupy o charakterze ekstremistycznym".

46-letni budowlaniec Dennis Christensen został zatrzymany w maju 2017 roku podczas spotkania modlitewnego Świadków Jehowy w miejscowości Orzeł ok. 300 km na południe od Moskwy.

Miało to miejsce już po tym, jak sąd w Rosji uznał Świadków Jehowy za ugrupowanie ekstremistyczne i zdecydował o jego delegalizacji. W lipcu tego samego 2017 roku rosyjski Sąd Najwyższy podjął ostateczną decyzję w tej sprawie.

Dziś sąd w Orle po długiej rozprawie uznał Christensena za winnego ekstremizmu i skazał go na 6 lat więzienia.

Duńczyk nie przyznaje się do winy, twierdzi, że korzysta z zagwarantowanej przez rosyjska konstytucję wolności religijnej. Christiansen przeprowadził się w 2000 roku do Murmańska w północnej Rosji, gdzie Świadkowie Jehowy byli mocno ugruntowani. Tam poznał przyszłą żonę Irinę. Rodzina przeniosła się później do Orła. Christiansen nazywa się fanem rosyjskiej kultury.

Po wyroku sądu w Orle duński minister spraw zagranicznych Anders Samuelsen skrytykował Rosję za klasyfikowanie Świadków Jehowy na równi z grupami terrorystycznymi i wezwał do przestrzegania wolności religijnej.

Adwokat Christensena Anton Bogdanow zapowiedział odwołanie od wyroku, który uważa za bezprawny.

Aresztowanie Christiansena okazało się pierwszym z kolejnych licznych aresztowań przedstawicieli związku wyznaniowego.

Po delegalizacji Świadków Jehowy w Rosji wszczęto ponad 100 spraw karnych przeciwko przedstawicielom zboru, 24 osoby przebywają w areszcie czekając na proces, podobna liczba czeka na rozprawę w areszcie domowym.

Jarosław Siwulski, przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Świadków Jehowy, a wcześniej ich oficjalny przedstawiciel w Rosji, powiedział, że wyrok na Christiansena jest powrotem do ateistycznych czasów Związku Radzieckiego, gdy władze również prześladowały Świadków. Ojciec Siwulskiego padł ofiarą takich prześladowań - przesiedział w więzieniu 7 lat.

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, powiedział, że Christiansen został aresztowany z istotnych powodów, ale nie zdradził szczegółów.

HRW: Ten werdykt to hańba

- Werdykt przeciwko Denisowi Christensenowi to hańba - powiedziała Rachel Denber, zastępca dyrektora ds. Europy i Azji Środkowej w Human Rights Watch. - To szokujące, że w postsowieckiej Rosji ludzie przechodzą przez piekło kryminalnego przesłuchania i trafiają do więzienia za nic więcej, tylko za pokojowe praktykowanie swojej wiary.