Pasażerowie utknęli w samolocie na 14 godzin

Pasażerowie linii United Airlines przez ponad 14 godzin czekali na start samolotu w Kanadzie. Na zewnątrz temperatura dochodziła w tym czasie do minus 20 stopni Celsjusza.

Samolotem z Nowego Jorku do Hongkongu leciało 260 pasażerów. Maszyna wystartowała wczoraj po południu z lotniska Newark.

Po trzech godzinach lotu jeden z pasażerów poinformował, że źle się czuje. Załoga początkowa postanowiła, że maszyna zawróci do Stanów Zjednoczonych, jednak zmieniono decyzję. Samolot skierował się w stronę lotniska Goose Bay na wschodzie Kanady.

Na miejscu służby medyczne zajęły się chorym pasażerem. Gdy maszyna miała kontynuować lot, okazało się, że wystąpiły problemy techniczne z drzwiami. Potrzebna była interwencja mechanika.

Pasażerowie nie mogli opuścić samolotu, ponieważ na lotnisku w godzinach wieczornych nie było już żadnego celnika. Noc musieli spędzić na pokładzie maszyny.

Nad ranem pracownicy lotniska dostarczyli pasażerom żywność i ciepłe napoje. Osoby znajdujące się na pokładzie podkreślały, że wewnątrz było bardzo zimno, ponieważ w nocy temperatura spadła poniżej minus 20 stopni Celsjusza.

Po 14 godzinach spędzonych w samolocie pasażerowie mogli przenieść się do podstawionego samolotu, który wrócił do Nowego Jorku. Część pasażerów po powrocie do USA postanowiła zrezygnować z kolejnego lotu.

My home for the last 12+ hours. pic.twitter.com/RFbyA2wCXp — SONJAY (@sonjaydutterson) 20 stycznia 2019