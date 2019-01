Jeden na 20 Brytyjczyków nie wierzy w Holokaust

Na zlecenie Holocaust Memorial Day Trust (HMDT), organizacji utworzonej przez rząd Wielkiej Brytanii, która ma na celu propagowanie Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, przeprowadzono sondaż, z którego wynika, że jeden na 20 dorosłych Brytyjczyków nie wierzy, że Holokaust naprawdę się wydarzył.

Jak informuje „The Guardian”, badanie przeprowadzone zostało przez ośrodek Opinion Matters na zlecenie Holocaust Memorial Day Trust (HMDT).

Wyniki sondażu, w którym udział wzięło ponad 2000 osób były ważone tak, aby były reprezentatywne dla wszystkich dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Z badania wynika, że niemal połowa (45 proc.) respondentów nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, ilu Żydów zostało zamordowanych w czasie Holokaustu. Jedna piąta (19 proc.) zaniżała tę liczbę do poniżej dwóch milionów.

80 proc. badanych deklarowało, że wiedza o Holokauście jest dla nich ważna oraz że z przeszłości da się wyciągać wnioski, które mogą być istotne również z punktu widzenia obecnych czasów. 76 proc. ankietowanych uważa, że należy podejmować więcej działań na rzecz edukowania społeczeństwa o Zagładzie.

- Skala niewiedzy o Holokauście zszokowała ekspertów - powiedziała szefowa HMDT Olivia Marks-Woldman. - Holokaust zagroził fundamentowi cywilizacji i ma skutki dla każdego z nas. Taka niewiedza, a nawet negacjonizm są szokujące - zaznaczyła. -Biorąc pod uwagę, że w Wielkiej Brytanii wzrasta liczba przestępstw nienawiści, a na świecie toczy się wiele konfliktów grożących ludobójstwem, nasz świat może sprawiać wrażenie kruchego i słabego. Nie możemy pozostawać bezczynni - dodała.

Joe Mulhall, przedstawiciel HMDT oraz organizacji Hope Not Hate walczącej z rasizmem podkreślił natomiast, że wraz z upływem czasu będzie coraz mniej żyjących naocznych świadków Zagłady, w związku z czym "istotne jest podtrzymywanie pamięci o Holokauście, głównie wśród młodych ludzi”.

Do informacji o tym, że jeden na 20 dorosłych Brytyjczyków nie wierzy, że Holokaust naprawdę się wydarzył, odniósł się również Steven Frank, ocalały z Holokaustu, który został zesłany do łącznie trzech obozów koncentracyjnych. - Jedynym sposobem na walkę z takim negacjonizmem i antysemityzmem jest prawda - powiedział. - Opowiadam ludziom, co się wydarzyło, co widziałem i czego doświadczyłem. Edukacja jest ważna. Obawiam się, że jeśli zignorujemy przeszłość, historia może się powtórzyć - podkreślił.