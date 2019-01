Zjednoczone Emiraty Arabskie: Nagrody za promocję równości płci tylko dla mężczyzn

Dyplomy i medale zostały przyznane przez szejka Muhammada ibn Raszida Al Maktuma, wiceprezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich i emira Dubaju, w trzech kategoriach: dla "najlepszego organu rządowego wspierającego równowagę płci", "najlepszego federalnego organu wspierającego równowagę płci" i "najlepszej inicjatywy dotyczącej równości płci".

Nagrody przyznano ministerstwu finansów, federalnemu organowi odpowiedzialnemu za konkurencyjność i statystyki oraz ministerstwu zasobów ludzkich. Wszystkie instytucje były reprezentowane przez mężczyzn.

Wicepremier i minister spraw wewnętrznych Saif bin Zayed Al Nahyan został uznany za "najlepszą osobowość wspierającą równowagę płci", za swoje wysiłki na rzecz wdrożenia urlopów macierzyńskich w armii ZEA. Tweet z informacją o nagrodzie spotkał się z kpinami i komentarzami "Naprawdę jest tam różnorodność. Jeden z tych kolesi był ubrany na szaro".

"Jesteśmy dumni z sukcesów kobiet z Emiratów, a ich rola ma kluczowe znaczenie dla kształtowania przyszłości kraju" - wieszczy jednak tweet z oficjalnego biura prasowego w Dubaju. "Równowaga płci stała się filarem w naszych instytucjach rządowych" - stwierdzono w nim.

