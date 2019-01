Wiceprezydent Gdańska: Nie wykorzystywać sytuacji politycznie

O 10:30, zastępująca ciężko ranionego w niedzielny wieczór przez nożownika prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, wiceprezydent Aleksandra Dulkiewicz, poinformowała, że "stan prezydenta się nie zmienił od czasu komunikatu" z 2:30 przedstawionego po zakończeniu pięciogodzinnej operacji Adamowicza. Lekarze poinformowali, że prezydent żyje, ale jego stan jest bardzo ciężki.

- Wszyscy zadajemy sobie pytanie jak do tego mogło dojść, że człowiek zaatakował nożem niewinnego człowieka. Musimy podkreślić, że Adamowicz jest osobą otwartą. Cały czas spotykał się z mieszkańcami, gdańszczanami - to zasada jego prezydentury. Prezydent codziennie spotykał się z gdańszczanami i gdańszczankami. Paweł Adamowicz zawsze wsłuchiwał się w każdego i osobiście interweniował jeśli uważał, że komuś pomoc się należy - mówiła Dulkiewicz.

- Jestem pewna, że kiedy prezydent Paweł Adamowicz dojdzie do zdrowia, to się nie zmieni. Nie wiemy co kierowało człowiekiem, który zaatakował. Ale proszę i błagam - wyeliminujmy agresję z naszego życia politycznego i społecznego. Bardzo proszę żeby tej trudnej sytuacji nie wykorzystywać politycznie i ideologicznie - dodała wiceprezydent.



- Urząd służy mieszkańcom tak jak każdego dnia - zapewniła Dulkiewicz dodając, że dzieje się tak, mimo że "wszyscy mają łzy w oczach".



- O 17 dziś w Bazylice Mariackiej odbędzie się Różaniec, zaś o godzinie 18 - spotkanie pod fontanną Neptuna - dodała wiceprezydent.