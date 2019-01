Burundi: Chce chronić krokodyle. W ogrodzie ma ich 45

Jak informuje BBC, mężczyzna na początku kupił około 12 gadów. Teraz na jego posesji, która znajduje się w mieście Gatumba w Burundi jest ich niemal 45. Pierwsze zwierzę Albert kupił za 28 dolarów.

Czytaj także: Zimbabwe: Krokodyl nie wpuszczał ludzi do szpitala

To prevent hunters from killing them, Ngendera bought his first crocodile for just 28 dollars.



He now owns 45 of them - meet the crocodile man of Burundi. pic.twitter.com/scbi2frr6u