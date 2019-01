Najbardziej opłacalne paszporty. Polacy na miejscu 15.

Ranking dających najwięcej możliwości paszportów sporządza co roku firma Henley & Partners. Według jej raportu Japończycy po raz kolejny pochwalić się mogą najpotężniejszymi paszportami na świecie. Polacy znaleźli się w rankingu na miejscu 15.

Kraj z najpotężniejszym paszportem świata w 2019 roku to Japonia. Według rankingu sporządzanego co roku przez firmę Henley & Partners już drugi raz z rzędu ten azjatycki kraj znalazł się na szczycie indeksu, który jest aktualizowany kwartalnie.

Japończycy mają możliwość odwiedzenia bez wizy 190 krajów na całym świecie. W rankingu wyżej niż w poprzednim zestawieniu znalazła się Korea Południowa, która jest obecnie na miejscu drugim. Jej obywatele mają bezwizowy dostęp do 189 krajów. Podobnie jest również z Singapurem. Posiadacze paszportów z tego kraju bezwizowo podróżować mogą do jednego państwa mniej, niż Japończycy.

Jak zaznaczył Parag Khanna, założyciel i partner zarządzający FutureMap, „to, że czołowe kraje na liście są azjatyckie, pokazuje, że wiele z nich utrzymuje wysoki poziom komfortu dzięki korzystnej dla obu stron migracji zarobkowej”.

Chiny przeskoczyły prawie 20 miejsc w ciągu zaledwie dwóch lat. W 2017 roku zajmowały miejsce 85., w tym roku jest to miejsce 69.

Dużym skokiem w zestawieniu pochwalić się mogą natomiast Zjednoczone Emiraty Arabskie, które w roku 2006 zajmowały miejsce 62., a obecnie są numerem 22.. - Ostatni skok Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w rankingach to kolejne przykłady tego, co dzieje się, gdy kraje podejmują proaktywne podejście do spraw zagranicznych, które przynosi znaczące korzyści zarówno ich obywatelom, jak i społeczności międzynarodowej - podkreślił Khanna.

Turystów z Polski, którzy mogą korzystać z ułatwień, przekraczając granice 174 krajów i innych miejsc docelowych, Henley & Partners usytuowała na 15. miejscu. Polacy wciąż nie mogą jeszcze korzystać z ruchu bezwizowego z USA. Polska znalazła się tym samym dwa miejsca niżej niż w poprzednim zestawieniu.

Najlepsze i najgorsze paszporty. Do ilu krajów bez wiz?

Najlepsze:

1. Japonia (190)

2. Singapur, Korea Południowa (189)

3. Francja, Niemcy (188)

4. Dania, Finlandia, Włochy, Szwecja (187)

5. Luksemburg, Hiszpania (186)

6. Austria, Holandia, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Wielka Brytania, USA (185)

7. Belgia, Kanada, Grecja, Irlandia (184)

8. Republika Czeska (183)

9. Malta (182)

10. Australia, Islandia, Nowa Zelandia (181)

Najgorsze:

99. Terytorium Palestyny, Sudan (39)

100. Erytrea (38)

101. Jemen (37)

102. Pakistan (33)

103. Somalia, Syria (32)

104. Afganistan, Irak (30)

Lista Henley & Partner jest jednym z wielu indeksów stworzonych przez firmy finansowe, które oceniają globalne paszporty zgodnie z dostępem, jaki zapewniają swoim obywatelom.

Indeks paszportowy Henleya opiera się na danych przekazanych przez Międzynarodowy Urząd Transportu Lotniczego (IATA) i obejmuje 199 paszportów i 227 miejsc podróży. Jest aktualizowany w czasie rzeczywistym przez cały rok, od momentu wejścia w życie zmian w polityce wizowej.