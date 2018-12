Rodziny dzieci z in vitro chcą odwołania rzecznika

Rodziny dzieci poczętych metodą in vitro żądają natychmiastowego odwołania zaprzysiężonego kilka dni temu Rzecznika Praw Dziecka, Mikołaja Pawlaka. Powodem jet jego wypowiedź o "niegodziwości" tej metody.

"My, rodziny dzieci, które przyszły na świat dzięki metodzie in vitro, a także wszyscy, którym bliska jest dbałość o prawa i godność każdego człowieka, żądamy natychmiastowego odwołania Pana Mikołaja Pawlaka ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka" - czytamy w petycji zamieszczonej na platformie petycjeonline.pl

Autorzy petycji podkreślają, że funkcja Rzecznika Praw Dziecka z definicji "musi być wolna od jakiejkolwiek ideologii, sympatii politycznych czy religijnych", a rzecznik ma obowiązek reprezentować wszystkie dzieci i stać na straży ich praw.

Rodzice przywołują słowa Pawlaka, które padły podczas jego przesłuchania w Senacie, jeszcze jako kandydata na RPD. Powiedział on wówczas, że in vitro, "metoda, pewnie skuteczna do poczęcia dzieci, jakkolwiek powodująca, że wiele dzieci przyszło na świat, to jednak od strony prawno-moralnej jest to metoda niegodziwa, bo w znaczącej liczbie poczęć powoduje, że poczęte istoty ludzkie, poczęte dzieci nie są wystarczająco chronione".

Autorzy petycji zauważają, że RPD już na początku swojej kadencji kwestionuje metodę, dzięki której w okresie 3 lat refundowania zabiegu na świat przyszło prawie 22 tysiące dzieci. Tymczasem, jak podkreślają rodzice, RPD powinien stawać w obronie najmłodszych, a nie popularyzować swoje poglądy na temat metod ich poczęcia. Takie nacechowane ideologicznie wypowiedzi nie dość, że nie mają poparcia w faktach, to "podważają autorytet organu konstytucyjnego, jakim jest Rzecznik Praw Dziecka, a osobie wygłaszającej podobne twierdzenia odbierają legitymację do zajmowania tej ważnej funkcji publicznej" - czytamy w petycji.

Jej autorzy zaznaczają, że od wielu lat doraźne interesy polityczne powodują, że dyskredytowana jest i metoda in vitro, i poczęte dzięki niej dzieci. Tymczasem jest to uznana na świecie, o udowodnionej skuteczności metoda.

"Zatem DOŚĆ. Dość kłamstw, pomówień i insynuacji. Dość mieszania ideologii z medycyną. Rzecznik Praw Dziecka to funkcja ważna i zaszczytna, to miejsce dla kogoś, kto ma wrażliwość społeczną, empatię i szacunek dla WSZYSTKICH dzieci. Pan Mikołaj Pawlak prezentując swoje poglądy i stygmatyzując swoją wypowiedzią dzieci urodzone w wyniku metody in vitro, podaje w wątpliwość trafność wyboru swojej osoby na Rzecznika Praw Dziecka" - piszą rodzice dzieci z in vitro.