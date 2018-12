Lotnisko Gatwick ponownie zamknięte z powodu dronów

Zawieszenie lotów nastąpiło po tym, jak od środy do piątku z Gatwick nie mogło skorzystać ponad 100 tys. podróżnych w gorącym okresie przedświątecznym.

Władze nadal nie wiedzą, kto stoi za zakłóceniami ruchu lotniczego.

- Obecnie zawieszamy operacje na lotnisku, jako środek ostrożności z powodu podejrzenia zaobserwowania dronów - powiedziała rzeczniczka Gatwick.

Runway at Gatwick Airport is closed again.

Last take off was at 16:54 LT

Last landing was at 16:59 LT

Many inbound flights are holding or diverting, pic.twitter.com/26qtwkDWc3