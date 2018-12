Ghana: Usunięto pomnik Gandhiego. "Był rasistą"

Sprzed Uniwersytetu w Ghanie usunięto pomnik Pomnik Mahatmy Gandhiego, który zainstalowany został dwa lata temu. Decyzję o usunięciu statuy podjęto po kontrowersjach związanych z jego poglądami na temat ludzi pochodzących z Afryki.

Pomnik Mahatmy Gandhiego, przywódcy, który uznawany jest za ojca niepodległych Indii, został usunięty z kampusu Uniwersytetu Ghany po protestach studentów i wykładowców, którzy twierdzą, że uważał ludzi pochodzących z Afryki za "gorszych".

Pomnik, który odsłonięty został dwa lata temu, już wtedy był przedmiotem kontrowersji.

Od opublikowania biografii Gandhiego pióra znanego amerykańskiego dziennikarza i byłego redaktora naczelnego "New York Timesa" Josepha Lelyvelda, część indyjskiej opinii publicznej, która do dziś uważa go za bohatera narodowego, była oburzona. Autor sugerował w niej między innymi, że Gandhi był rasistą.

Studenci Uniwersytetu w Ghanie z zadowoleniem przyjęli decyzję o usunięciu posągu. - To ogromna wygrana dla wszystkich, ponieważ nieustannie przypominał nam o tym, że jesteśmy gorsi - powiedział jeden ze studentów w rozmowie z agencją AFP.

Kierownik wydziału języka, literatury i dramatu w Instytucie Studiów Afrykańskich, Obadele Kambon, powiedział, że usunięcie było kwestią "szacunku dla samych siebie”. - Jeśli pokazujemy, że nie mamy szacunku dla siebie i chwalimy tych, którzy nie mieli dla nas szacunku, to jest to problem - powiedział.

Gdy kilka lat temu zaczęto protestować w sprawie postawieniu pomnika na uniwersytecie, miał on zostać przeniesiony. Dwa lata później statua wciąż stała w tym samym miejscu.

Kolejny pomnik Gandhiego ma stanąć także w mieście Blantyre w Malawi. Przeciwnicy rozpoczęli jednak kampanie i próbują powstrzymać jego budowę.