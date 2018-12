Dali synowi imię Adolf, trafili do więzienia za przynależność do skrajnej prawicy

Neonazistowska para, która dała swojemu dziecku imię po Adolfie Hitlerze, została skazana na pobyt w brytyjskim więzieniu za przynależność do skrajnie prawicowej grupy

Fanatyczna para została skazana za przynależność do grupy terrorystycznej, która deklaruje użycie przemocy w celu obalenia demokracji w Wielkiej Brytanii - wyjaśniał na sali sądowej sędzia.

Poniżej dalsza część artykułu

21-letni Adam Thomas oraz 38-letnia Claudia Patatas zostali uznani za winnych członkostwa w skrajnie prawicowej organizacji National Action, która została zakazana w 2016 roku.

Thomas i Patatas nadali swojemu dziecku na drugie imię "Adolf". Ojciec dziecka nie krył, że inspiracją do tego był Adolf Hitler. Zdaniem sądu para też miała w domu poduszki z wyszytym wzorem swastyki.

Oboje oskarżeni trafili do więzienia z kilkuletnimi wyrokami - Thomas na sześć lat i sześć miesięcy, jego partnerka na pięć lat. Sędzia wyjaśniał, że oboje mieli "długą historię brutalnych rasistowskich przekonań".

Ich bliski przyjaciel, Darren Fletcher, który przyznał się do członkostwa w National Action przed procesem, został również skazany na pięć lat za to samo przestępstwo. W sumie we wtorek skazanych zostało sześciu członków grupy mającej - jak określił sędzia - "przerażające cele".

- Ich celem i zadaniem jest obalenie demokracji w tym kraju przez użycie przemocy i morderstw oraz narzucenie systemu rządów w stylu nazistowskim - mówił sędzia.

W zeszłym tygodniu oskarżyciele dowodzili, jak Fletcher uczył swoją córkę wykonywać nazistowskie pozdrowienia. Z kolei na zdjęciach, znalezionych w mieszkaniu skazanej pary, można było zobaczyć, jak Thomas uwija się przy nowonarodzonym synu w stroju Ku Klux Klanu.