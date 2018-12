Sondaż: Czy Krystyna Pawłowicz powinna odejść z polityki?

Czy Krystyna Pawłowicz powinna odejść z polityki? Polacy nie mają wątpliwości – pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Krystyna Pawłowicz z PiS poinformowała, że kończy polityczną aktywności. To jej ostatnia kadencja w Sejmie.

- Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to kolejna PR-owa zagrywka ze strony PiS-u, który na czas wyborów europejskich, a później parlamentarnych jest w stanie ubrać Jarosława Kaczyńskiego we flagę unijną, a Krystynę Pawłowicz wysłać na polityczną emeryturę – powiedział Borys Budka (PO).

- Jestem zaskoczony decyzją posłanki Krystyny Pawłowicz o zakończenia aktywności politycznej - powiedział Szef MON Mariusz Błaszczak. - Jesteśmy partią, w której są bardzo szerokie granice swobody wypowiedzi - dodał.

"Bez względu na to, czy decyzja o przejściu na polityczną emeryturę zapadła w głowie Krystyny Pawłowicz, czy też została podjęta przez kogoś innego, mamy do czynienia z bardzo smutną historią. Bo Krystyna Pawłowicz to wielka zmarnowana szansa polskiej polityki" – ocenia Michał Szułdrzyński.



Blisko dwie trzecie respondentów (63 proc.) uważa, że Krystyna Pawłowicz powinna odejść z polityki. Przeciwnego zdania jest jedynie 9 proc. ankietowanych, a opinii w tej sprawie nie ma prawie 28 proc. badanych.







- Częściej za odejściem Krystyny Pawłowicz z polityki są mężczyźni (64 proc.), osoby o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (70 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (69 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek badanych, którzy są za odejściem poseł z polityki - z 50 proc. w najmłodszej grupie, do 69 proc. w grupie powyżej 50 lat - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.