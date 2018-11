Chiny: Za pielgrzymkę do Mekki został skazany na karę śmierci

Chińskie władze w regionie Sinciangu skazały na karę śmierci ujgurskiego biznesmena i filantropa. Mężczyzna miał na własną rękę udać się na pielgrzymkę do Mekki.

O zatrzymaniu biznesmena poinformował jego brat Abdusattar Abdurusul. Do aresztowania miało dojść w lipcu lub sierpniu. - Ostatnio usłyszałem, że mój brat został skazany na karę śmierci i czeka na wykonanie egzekucji. Powodem jest to, że odbył pielgrzymkę do Mekki na własną rękę (zamiast przyłączyć się do państwowej grupy) - przekazał brat skazanego.

Abdurusul poinformował, że jego brat podczas procesu nie mógł korzystać z usług adwokata, co sugeruje, że został nielegalnie skazany na śmierć.

Wszystkie wyroki śmierci powinny zostać rozpatrzone przez chiński Sąd Najwyższy w Pekinie, ale nie jest jasne, czy sprawa Abdughapara Abdurusula została zbadana.

42-letni Abdughapar Abdurusul jest ojcem czwórki dzieci. Posiada kilka sklepów i firm, a także wiele nieruchomości. Wykorzystał część zarobionych pieniędzy na budowę meczetu dla lokalnej społeczności.

Abdughapar Abdurusul sprzedał stary dom rodzinny za około 1 milion yuanów (144 tys. dolarów amerykańskich) w kwietniu lub maju. Został aresztowany, a cały majątek jego rodziny - łącznie około 100 milionów yuanów (14,4 miliona dolarów amerykańskich) został zajęty - przekazał jego brat.

- Jest filantropem, który lubił pomagać społeczeństwu... teraz rząd zabrał wszystko i całkowicie zniszczył życie jego rodziny - dodał.

Najstarszy syn Abdurusula, Awzer, został zatrzymany w 2017 roku po powrocie do domu po studiach w Turcji, a jego żona Merhaba Hajim została zatrzymana w kwietniu tego roku. Według nieoficjalnych informacji kobieta zmarła w areszcie.

Obozy dla muzułmanów w Chinach

W sierpniu USA poinformowały, że Chińczycy mogły internować "miliony" Ujgurów i innych muzułmańskich mniejszości w związku z pogarszającą się sytuacją w rejonie Sinciangu.

Ujgurzy to największa wyznająca islam grupa etniczna w Chinach. W Sinciangu mają oni pewną autonomię, ale jest ona w ostatnim czasie ograniczana przez chińskie władze.