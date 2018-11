Prezydent Islandii: Poszedłem za daleko ws. pizzy z ananasem AFP

- Poszedłem o krok za daleko - przyznał prezydent Islandii Gudni Johannesson w wywiadzie jakiego udzielił Carol Off w programie "As It Happens" emitowanym przez kanadyjskie radio. Na antenie radia prezydent przeprosił za swoje krytyczne wypowiedzi na temat pizzy z ananasem.