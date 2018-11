USA: Jakie zawody wiążą się z ryzyką samobójstwa?

Z raportu amerykańskiego Centrum Kontroli i Przeciwdziałania Chorobom (CDC) wynika, że określone zawody wykonywane przez kobiety i mężczyzn wiążą się z większym ryzykiem popełnienia samobójstwa - informuje ABC News.

Odsetek samobójstw jest najwyższy wśród mężczyzn pracujących w branży budowlanej lub wydobywczej. Jeśli chodzi o kobiety, to zawody, w których notuje się najwyższy odsetek samobójstw są związane ze sztuką, projektowaniem, rozrywką, a także pracą w mediach i zawodowym uprawianiem sportu.

Poniżej dalsza część artykułu

W badaniu, opisanym w wydawanym przez CDC "Morbidity and Mortality Weekly", przeanalizowano dane 22053 osób w wieku od 16 do 64 lat z 17 stanów. Autorzy zaznaczają, że wyniki analizy nie są reprezentatywne dla całych Stanów Zjednoczonych. Badanie obejmowało dane z lat 2012-2015.

W tym okresie współczynnik samobójstw wzrósł najbardziej znacząco wśród mężczyzn wykonujących zawody związane ze sztuką, projektowaniem, rozrywką, mediami i zawodowym uprawianiem sportu i wśród kobiet pracujących przy przygotowaniu żywności i zawodach związanych ze świadczeniem usług. Ogólnie jednak najwyższy odsetek samobójstw notowano wśród mężczyzn pracujących w budownictwie i w branży wydobywczej i wśród kobiet pracujących w branżach kreatywnych - czytamy w ABC News.

Autorzy badania podkreślają, że czynniki skłaniające osobę do popełnienia samobójstwa nie ograniczają się wyłącznie do problemów jakie dana osoba ma w pracy.

- Zwykle stresowe sytuacje łączą się z obniżoną zdolnością do radzenia sobie z niepokojem co prowadzi do poczucia beznadziei - wyjaśnia psychiatra dr Colette Poole-Boykin w rozmowie z ABC News.

Autorzy badania zwracają jednocześnie uwagę, że związek między skłonnościami samobójczymi a wykonywanym zawodem może mieć związek z czynnikami socjoekonomicznymi, takimi jak niski dochód, czy słabe wykształcenie.