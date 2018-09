Dania: Dziwny proces policjanta - ukradł lampy czy wyniósł doniczki?

Duński funkcjonariusz został oskarżony o kradzież sześciu lamp z centrali policji w Kopenhadze.

W - jak podkreślają duńskie media - nieco dziwnym procesie w Kopenhadze, który rozpoczął się w środę w sądzie miejskim, mundurowy zaprzeczył kradzieży lamp i powiedział, że torba, którą widziano, gdy wynosił ją z policyjnego budynku, zawierała doniczki.

Kamery przemysłowe z budynku Politigarden nagrały, jak oskarżony policjant opuszcza miejsce pracy, niosąc dwie czarne torby na śmieci oraz torbę sportową.

Prokurator Line Scharf utrzymywała przed sądem, że jedna z plastikowych torebek w wideo ma kształt klepsydry, co odpowiadałoby kształtowi lamp stołowych, skradzionych z komendy policji. Ale oskarżony funkcjonariusz zaprzeczył, twierdząc, że torby zawierały "doniczki, które zabierał dla swojego kolegi".

Scharf argumentowała, że bardziej logiczne byłoby noszenie doniczek w rękach, zamiast w torbie, a na dodatek takie przedmioty nie rozszerzają się zarówno na górze, jak i na dole. Policjant i na to miał przygotowaną odpowiedź: miał również odzież sportową i proszek proteinowy dla kolegi, co mogło nadać torbom kształt widziany w nagraniach. - W ten sposób mogłem wziąć to wszystko razem i nieść na raz - przekonywał.

Oskarżony policjant określany jest jako "doświadczony". Był zatrudniony w policji w Kopenhadze przez 20 lat, ale - według oskarżenia - w okresie od stycznia 2013 do lipca 2016 zaczął mieć "lepkie ręce". Mężczyzna jest oskarżony o kradzież pięciu stołowych lamp Aage Rafn, które zostały specjalnie zaprojektowane do kopenhaskiej komendy policji, a także trzy żyrandole w stylu Art Deco - pisze agencja Ritzau.

Łączna wartość skradzionych przedmiotów szacowana jest na nieco ponad 41 tys. euro.

Wyrok ma zostać ogłoszony w piątek.