Ozdoba: Ogon merda psem? Lubię psy. Nie wiem do kogo te słowa

- Zbigniew Ziobro musi być ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym bo to jest dobre dla Polski - zaznaczył.

Ozdoba pytany o to spotkanie stwierdził, że jest to "kuchnia polityczna". - Dopóki ten stan który jest niejasny, czym mniej powiem w tym zakresie, tym lepiej - podkreślił.

Z nieoficjalnych informacji wynikało, że przed ogłoszeniem owych "rozstrzygnięć" ma jeszcze dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą. Do pierwszego takiego spotkania miało dojść w nocy z poniedziałku na wtorek. Spotkanie miało trwać cztery godziny.

W koalicji rządzącej doszło do kryzysu w związku z głosowaniem nad tzw. Piątką dla zwierząt. Nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt nie poparła Solidarna Polska (głosowała przeciw) i Porozumienie (wstrzymało się od głosu). Dzień po głosowaniu politycy PiS - Marek Suski i Ryszard Terlecki - deklarowali, że koalicja rządząca de facto przestała w związku z tym funkcjonować.

Pytany o słowa polityków PiS pod adresem Solidarnej Polski (Jarosław Kaczyński miał powiedzieć w kontekście koalicjantów, że "ogon nie może merdać psem", Joachim Brudziński przekonywał, że niektórym politykom "zerwało beretki"), Ozdoba odparł, że "jest przyzwyczajony, iż w parlamencie niektórzy mają ostre języki". Dodał, że nie czuje się urażony.

- Lubię psy, nic nam nie zerwało, nie wiem do kogo były skierowane te słowa - przekonywał. - Nie sądzę, by te słowa były kierowane do nas - mówił też.

Ozdoba mówił też, że wolałby skoncentrować się na "tym co dla nas najważniejsze, przede wszystkim realizacja programu i punktach które stanęły na drodze" do porozumienia między koalicjantami. Jak mówił chodzi o tzw. ustawę covidową, zapewniającą zwolnienie z odpowiedzialności urzędników za działania podejmowane w celu walki z pandemią.

- Nie było zgody i nie ma zgody, aby te przepisy w takim kształcie trafiły do polskiego porządku prawnego. Uważamy, że pojawienie się tego przepisu w polskim porządku prawnym byłoby złe - stwierdził.

- My jako Solidarna Polska działamy na rzecz Polski - zapewnił Ozdoba.