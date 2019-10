Kwaśniewski: Nie zagłosuję na Monikę Jaruzelską

W rozmowie z Robertem mazurkiem Kwaśniewski skomentował słowa Moniki Jaruzelskiej, z jakimi zwróciła się ona do trzech byłych prezydentów, którzy namawiają część kandydatów opozycji do Senatu, by zrezygnowali ze startu.

"Siedzicie w luksusowej szalupie" - napisała Jaruzelska do Komorowskiego, Kwaśniewskiego i Wałęsy, zarzucając im, że opozycja miałaby większe szanse, gdyby byli prezydenci kandydowali w wyborach.