Minister Błaszczak wśród MiG-ów

W całej Polsce odbywają się wojskowe pikniki na pamiątkę 20 lat obecności naszego kraju w NATO. Szef resortu obrony odwiedzi bazę lotniczą w Mińsku Maz., gdzie stacjonują uziemione MiG-i 29.

Z zapowiedzi MON wynika, że dzisiaj o godz. 11 w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej spotka się z żołnierzami oraz weźmie udział w pikniku wojskowym z okazji 20–lecia obecności Polski w NATO.

W programie m.in. pokazy sprzętu wojskowego (czołgi Leopard, KTO ROSOMAK, samobieżny moździerz RAK, samoloty F-16, CASA) występy orkiestr wojskowych, żołnierska grochówka. Będzie można też oddać krew w przygotowanych ambulansach.

Wizyta Błaszczaka w Mińsku jest elementem oficjalnych obchodów organizowanych z okazji rocznicy wstąpienia do NATO. W sobotę o godz. 11.00, w 20 jednostkach wojskowych rozpoczną się pikniki wojskowe pod hasłem "20 lat Polski w NATO".

"Wszyscy, którzy odwiedzą pikniki będą mogli zobaczyć sprzęt, który na co dzień wykorzystują saperzy, artylerzyści, żołnierze kawalerii powietrznej czy żołnierze wojsk specjalnych" - informuje MON.

We Wrocławiu, w centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych rozstawiony będzie wojskowy szpital polowy. Żandarmeria Wojskowa zaprezentuje sprzęt specjalistyczny, symulator zderzeń oraz symulator jazdy. W Gdyni, Marynarka Wojenna udostępni do zwiedzania m. in. fregatę rakietową ORP Gen. T. Kościuszko, korwetę ZOP ORP Kaszub, okręt rakietowy ORP Grom i niszczyciela min ORP Kormoran. Oprócz jednostek pływających będzie można zobaczyć sprzęt będący na wyposażeniu Morskiej Jednostki Rakietowej, 43. Batalionu Saperów, Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego, 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego, Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego.

W Poznaniu, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz w Elblągu w Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód będzie można pod okiem żołnierzy nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W wielu miastach będzie można także w tym dniu przyłączyć się do akcji krwiodawstwa.

Na każdym pikniku zorganizowane będą też punkty werbunkowe WKU. Będą też obecni żołnierze z innych krajów. W Skwierzynie żołnierze armii USA zaprezentują indywidualne wyposażenie żołnierzy, gąsienicowy pojazd ewakuacji medycznej oraz pojazdy HUMVVE.

Wykaz jednostek wojskowych organizujących pikniki:

Białystok (ul. Kawaleryjska 70) – 18. Pułk Rozpoznawczy;

Bydgoszcz (ul. Powstańców Warszawy 2) – 1. Brygada Logistyczna;

Bytom (ul. Oświęcimska 33) – 34. Śląski Dywizjon Rakietowy;

Elbląg (ul. Królewiecka 169) – Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód;

Gdynia (ul. Rondo Bitwy pod Oliwą) – 3. Flotylla Okrętów;

Giżycko (Al. Wojska Polskiego 21) – 15. Brygada Zmechanizowana;

Kielce (ul. Wojska Polskiego 300) – Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych;

Kraków (ul. Głowackiego 11) – 6. Brygada Powietrznodesantowa;

Lublin (ul. Herberta 49) – Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady;

Mińsk Mazowiecki (ul. Wojska Polskiego 48) – 23. Baza Lotnictwa Taktycznego;

Opole (ul. Domańskiego 68) – 10. Brygada Logistyczna;

Poznań (ul. Wojska Polskiego 86/90) – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych;

Rzeszów (ul. Lwowska 5) – 1. Batalion Strzelców Podhalańskich;

Skwierzyna (ul. 61 Brygady 1) – 35. Dywizjon Rakietowy OP;

Słupsk (ul. Bohaterów Westerplatte 44) – 7. Brygada Obrony Wybrzeża;

Szczecin (ul. Wojska Polskiego 250) – 12. Brygada Zmechanizowana;

Tomaszów Mazowiecki (ul. Piłsudskiego 72) – 25. Brygada Kawalerii Powietrznej;

Toruń (ul. Sobieskiego 36) – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia;

Wrocław (ul. Obornicka 108) – Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych;

Żagań (ul. Żarska 1) – 34. Brygada Kawalerii Pancernej.