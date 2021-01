Kontrowersyjny awans na szczytach policji

- Nadinspektor Dobrodziej już otrzymał nominację, formalnie jest więc zastępcą komendanta głównego policji - potwierdza „Rzeczpospolitej” Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.

Paweł Dobrodziej to zaufany współpracownik komendanta głównego, gen. Jarosława Szymczyka. W przeszłości był naczelnikiem zarządu CBŚP w Łodzi, kierował także lubelskim garnizonem policji, a na czele stołecznej policji stał od trzech lat.

Ostatnio nie miał jednak dobrej passy. To nadinsp. Dobrodziej formalnie był odpowiedzialny za policję warszawską i jej kontrowersyjne zachowanie podczas niedawnych protestów kobiet w stolicy. Przypomnijmy - burzę wywołało m.in. skierowanie do zabezpieczania protestów elitarnej jednostki antyterrorystów - w tym użycie przez jednego z nich policyjne pałki wobec demonstrujących. A także użycie gumowych kul, przez co doszło do tragedii - zranienia fotoreportera tygodnika „Solidarność”.

To Paweł Dobrodziej w rozesłanym podwładnym komunikacie, polecił: „Działamy, nie negocjujemy” - co oznaczało, by w razie blokady ulic „niezwłocznie przystępować do przywracania ruchu” i „egzekwowania zachowań zgodnych z prawem”.

Jednak nominacja nadinsp. Dobrodzieja w miejsce odchodzącego Kamila Brachy - jak zauważają nasi rozmówcy z Policji - jest zdumiewająca jeszcze z innego powodu. To w czasie kiedy kierował on stołeczną policją wybuchła jedna z największych i najbardziej kompromitujących afer ostatnich lat - „pompowania” statystyk przez policjantów z wydziału samochodowego Komendy Stołecznej - po to, by brać premie za rozwiązywanie spraw.