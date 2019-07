Trzy osoby zatrzymane przez "łowców cieni"

Jak informuje CBŚP, pierwszy z zatrzymanych to 32-letni Polak, który był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez Sąd Koronny w Bristolu w styczniu 2019 roku. W Wielkiej Brytanii został skazany na karę 13 lat pozbawienia wolności, za przemyt znacznych ilości narkotyków oraz pranie pieniędzy.

Mężczyzna zbiegł do Polski w czasie procesu. Wcześniej był notowany w naszym kraju za bójki i pobicia z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Drugi zatrzymany to 53-letni Ignacy B., który był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Wielką Brytanię, ponieważ został skazany na karę 11 lat pozbawienia wolności. Brytyjski sąd uznał, że poszukiwany był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. Do zatrzymania doszło we Włocławku.

W rękach policji jest również 62-letni Krzysztof K. Mężczyzna był poszukiwany od 2017 roku na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w związku z popełnionymi przestępstwami dotyczącymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, zajmującej się między innymi wymuszeniami rozbójniczymi czy przestępstwami przeciwko wolności człowieka oraz narkotykowymi.