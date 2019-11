Operacje w poślizgu. Kolejki rosną

Ponowna operacja kolana po nieudanym zabiegu? Nie w tym roku. A przynajmniej nie we Wrocławiu, gdzie ordynator ortopedii dostał od szefa szpitala polecenie wstrzymania planowych zabiegów z powodu przekroczenia planu finansowego. Chodzi o roczny ryczałt przyznawany placówkom z sieci szpitali. Pod koniec roku w większości z nich limit jest na ukończeniu, a za nadwyżkowe procedury szefowie szpitali musieliby płacić z własnej kieszeni.

– Dzwonimy do pacjentów zapisanych na listopad i grudzień z informacją, że zostali przepisani na styczeń. Są wkurzeni, ale nie mają wyjścia – mówi chirurg z dużego szpitala wojewódzkiego. Dodaje, że to wydłuża i tak już długą kolejkę, a na niektóre operacje czeka się przez to latami.