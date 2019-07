Lekarze coraz mniej cierpliwi

– Straciliśmy nadzieję, że rząd bez jakichkolwiek nacisków z zewnątrz zajmie się ochroną zdrowia – tłumaczy dr Krzysztof Bukiel, prezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL). A Jan Czarnecki, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, dodaje: – To przykre, że musimy urządzać nowy protest, by wyegzekwować zapisy porozumienia, które zakończyło poprzedni.

Według danych za styczeń 2018 r. klauzulę opt-out wypowiedziało 3801 lekarzy, w tym 2087 rezydentów i 1714 innych lekarzy. To 4 proc. środowiska lekarskiego. – Tym razem chęć wypowiedzenia opt-out w ankiecie na portalu Konsylium24.pl wyraziło 69 proc. respondentów – zauważył Jan Czarnecki. Ale klauzulę może wypowiedzieć większość pracowników szpitali, bo do solidarności z lekarzami Naczelna Rada Lekarska wezwała też pielęgniarki, fizjoterapeutów czy diagnostów laboratoryjnych.

Krzysztof Bukiel zaznacza jednak, że związkowcom zależy na tym, by podjąć konstruktywne rozmowy z rządem. – Prosimy o to od lutego 2016 r., kiedy Zarząd Krajowy i Porozumienie Rezydentów OZZL wysłały do ówczesnej premier Beaty Szydło list z prośbą o spotkanie. Wobec braku odpowiedzi miesiąc później wystosowaliśmy do niej apel, a potem kolejny list, tym razem otwarty. W sumie było ich 13 i wszystkie pozostały bez odpowiedzi. Tymczasem ochrona zdrowia rozpada się na naszych oczach. Pacjenci umierają w kolejkach, a przemęczeni lekarze na dyżurach – przekonuje Krzysztof Bukiel.