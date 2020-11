"Solidarność" pracowników sądów interweniuje u Ziobry ws. pracy na dwie zmiany

Ich zdaniem, obowiązkowy podział pracowników na dwie zmiany, doprowadzi do braków kadrowych np. wśród protokolantów. To oznacza m.in. konieczność wyznaczenia nowych terminów rozpraw i posiedzeń. A to z kolei może doprowadzić do wydłużenia postępowań sądowych i tym samym zapaści systemu - podaje RMF FM.