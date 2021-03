Śmiertelnie potrącił rowerzystę. Zgłosił się na policję

Ciało mężczyzny znaleziono wczoraj nad ranem przy lokalnej drodze. Obok leżał też przewrócony rower i elementy samochodu, co wskazywało na to, że ktoś mógł potrącić rowerzystę i odjechać z miejsca wypadku.

27-latek, który zgłosił się na policję, to mieszkaniec gminy Brańsk. Gdy przyszedł na komisariat, od razu został przebadany alkomatem. Był trzeźwy.

Mężczyzna powiedział policjantom, że to on na drodze między Piątkowem a miejscowością Poświętne potrącił w sobotę rano 25-latka, a potem pojechał do domu.