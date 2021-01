Jak uregulować media społecznościowe?

Lewica za podatkiem cyfrowym

W listopadzie 2020 roku Lewica złożyła projekt dotyczący opodatkowania internetowych gigantów. Jeden z liderów formacji Adrian Zandberg mówił wtedy, że to podatek „dla grubych ryb", sieć, w którą mają wpadać rekiny, a nie płotki. Podatek miałby wysokość 7 proc. od przychodów dla firm, które w ujęciu globalnym przekraczają 750 mln euro przychodów. Ale Lewica widzi kwestię w bardziej rozległym kontekście praw człowieka. – To jest oczywiście szerszy temat. To nie tylko sprawa podatkowa czy finansowa, ale też kwestia prywatyzowania wolności słowa. Nie może być tak, że w ramach wolności gospodarczej ta wolność staje się nadrzędna wobec swobody ekspresji, wypowiedzi. Giganci internetu mają swoje wewnętrzne regulacje dotyczące zachowania się użytkowników, które mogą w niektórych przypadkach stać w sprzeczności z prawami człowieka – mówi nam poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.