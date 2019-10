Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa ws. Jarosława Kaczyńskiego

Podczas wiecu w Stalowej Woli Jarosław Kaczyński powiedział, że "są dzisiaj w naszym kraju tacy, którzy chcą się wedrzeć do naszych rodzin, do naszych szkół, do naszego życia, którzy chcą odebrać nam naszą kulturę, naszą wolność".

Prezes PiS odniósł się również do organizowanych w całej Polsce Marszy Równości. - Trwa ta ofensywa, ten wędrowny teatr, który występuje w kolejnych miastach po to, by prowokować, a później płakać. Ta metoda, którą ktoś celnie określił: "najpierw prowokacja, potem płacz, że to my jesteśmy pokrzywdzeni", musi być zdemaskowana, odrzucona - skomentował.