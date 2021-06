Ksiądz Marcin Iżycki: Polacy chcą pomagać. To było widać w czasie pandemii

Na gali wręczenia Orłów stulecia "Rzeczpospolitej" ks. Marcin Iżycki odebrał w imieniu Caritas Polska Orła stulecia "Rzeczpospolitej" w kategorii Instytucja charytatywna.

Jest największą organizacją dobroczynną w Polsce, a jej historia sięga lat 20 zeszłego wieku. Dociera do tysięcy potrzebujących w całym kraju i poza jego granicami, prowadząc działalność w takich obszarach jak wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży, ochrona życia, pomoc ubogim, bezdomnym, chorym, osobom starszym i niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi kampanie społeczne, działania formacyjne, programy pomocy zagranicznej, Obejmuje wsparciem ofiary katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. Dzięki rozbudowanej sieci specjalistycznych placówek odpowiada na potrzeby z wielu dziedzin - argumentowała swoją decyzją kapituła nagrody.

"Rzeczpospolita": Caritas jest największą instytucją charytatywną Kościoła katolickiego. Dzieła charytatywne są robione już od czasów biblijnych, ale w sposób instytucjonalny takie działania trwają podobnie jak Rzeczpospolita - 100 lat. Caritas dzisiaj to?

To są coraz większe liczby. Obchodzimy trzydziestolecie odrodzenia Caritasu w Polsce. We wszystkich diecezjach pracuje około 27 tysięcy osób w różnych dziełach. Mamy też około 100 tysięcy wolontariuszy, a więc jest to duża siła. Dzieła, które realizowane są w Caritas dotyczą pracy z dziećmi, a więc są świetlice środowiskowe, pracujemy także z bezdomnymi, ubogimi, prowadzimy szereg noclegowni, ogrzewalni, domy opieki, zakłady opieki leczniczej - tutaj można byłoby wymieniać szereg rożnych inicjatyw. W Polsce mamy ponad sto różnych dzieł prowadzonych przede wszystkim przez Caritas diecezjalny.

Ale Caritas to też pomoc za granicą.

Tak jest, Caritas Polska od wielu lat włącza się w bardzo szeroką pomoc w krajach całego świata. Obecnie pracujemy w ponad 40 krajach, realizujemy różnego rodzaju projekty. Największe z nich realizujemy na Bliskim Wschodzie, a więc: Syria, Liban, iracki Kurdystan, Palestyna. Od niedawna jesteśmy obecni w Jemenie, Półwyspie Arabskim, a także w Ameryce Południowej na pograniczu Kolumbii i Wenezueli oraz w Afryce. Wszędzie tam, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna.



Polacy są gotowi dzielić się swoim majątkiem, by pomagać instytucjom charytatywnym?



Myślę, że Polacy chcą pomagać, szczególnie widać to było w czasie pandemii, kiedy uruchomiliśmy dwa wielkie programy: "Wdzięczni Medykom" i "Pomagamy Seniorom". Pomoc szła szerokim strumieniem i to co jest ważne, to właśnie to, że młodzi ludzie coraz bardziej chcą włączać się w pomoc np. poprzez wolontariat. W następnym miesiącu wyślemy wolontariuszy na wyspy greckie do pomocy uchodźcom.

Caritasowi pomagają instytucje biznesowe i prywatne osoby, ale są też programy, w których uczestniczą całe rodziny.



Najwięcej darczyńców jest indywidualnych. W programie "Rodzina rodzinie", który adresowany jest do najbiedniejszych ludzi mieszkających na Bliskim Wschodzie włączają się całe rodziny.



Jakimi sumami obraca Caritas Polska?



By utrzymać na dobrym poziomie program "Rodzina rodzinie" musimy przekazać milion złotych co miesiąc. Ważny jest także program stypendialny "Skrzydła" - tutaj też poszukujemy darczyńców.

Pierwsza myśl, która przyszła panu do głowy po otrzymaniu nagrody przez Caritas?

To było wielkie zaskoczenie. nie wszyscy wiedza czym się zajmuje Caritas obecnie, bo większość osób utożsamia nas z bliżej nieokreślona paczką pomocową i "Świecą Caritas"

