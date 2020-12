Joanna Parafianowicz: Pandemia nie przyćmiła wszystkiego

Wielkie zmiany i wyboje są po to, aby wszystko zostało po staremu.

Rok 2020 z pewnością przejdzie do historii, i to nie tylko z tej przyczyny, że na dniach się skończy, ale nade wszystko, jak bardzo był niezwykły. Niecodziennym wydarzeniom nie było końca, a pośród nich pandemia koronawirusa. Choć niebywale istotna, nie tylko ona nas uderzyła.

W świecie polityki z pewnością nie próżnowano: Jacek Kurski przestał być prezesem TVP w marcu po to, by w sierpniu zostać nim ponownie. Piątka dla zwierząt mogła istotnie poprawić warunki ich życia i śmierci, a nie zmieniła niczego. Także prawa nie ominęły trudniejsze chwile – Trybunał Konstytucyjny zniósł jedną z przesłanek legalnego przerwania ciąży po to, by Kancelaria Premiera nie opublikowała tego wyroku. Obywatele wyszli na ulice, aby protestować przeciwko naruszaniu praw i wolności obywatelskich, a politycy z kolejnego społecznego zrywu uczynili pole do własnych interesów – ani więc rządzący nie cofnęli się przed podejmowanymi działaniami, ani opozycja, jeśli wierzyć sondażom ośrodków badani...

