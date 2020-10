Piotr Zapadka: Pierwszeństwo do „Tigera”

Nie powinno budzić wątpliwości, że posługiwał się on określeniem „Tiger" jako przydomkiem. Udzielił FoodCare uprawnień do korzystania ze swych dóbr osobistych (imię i nazwisko, wizerunek, przydomek) i praw (znaków: słowno-graficznego i słownego), za co przez wiele lat pobierał wynagrodzenie. Był zatem niejako „doproszony" do promowania produktów FoodCare przez odpłatne użyczenie własnego wizerunku. Dariusz Michalczewski miał jedynie wzmacniać kampanię reklamową produktu FoodCare, firmując i uwiarygodniając energetyczne walory produktu jako profesjonalny, choć już mniej czynny, sportowiec. Celem kampanii reklamowej było bowiem zbudowanie przekonania wśród rzeszy klientów, że po wypiciu napoju energetyzującego będą mieli tyle energii co „tygrys" – owo „tygrys" nie oznaczało tyle co „bokser". Co więcej, strony umówiły się na wizerunkowe korzystanie z określenia sportowego „Tiger" – a nie jest to tym samym co odzwierzęce słowo (nazwa własna) „Tiger". W sferze prawnej odróżniamy przydomek od nazwy własnej. Gdyby było inaczej, to np. inny bokser, Mike „Bestia" Tyson, pozwałby producentów filmu dla dzieci „Piękna i Bestia", upierając się, że tylko Mike Tyson jest „Bestią", a hollywoodzcy producenci filmów grozy drżeliby przed przedsądowymi wezwaniami innego boksera, Krzysztofa „Diablo" Włodarczyka, twierdzącego, że tylko on może być „Diablo" – sprowadzając rzecz do absurdu. Współpraca marketingowa (korzystanie z wizerunku Dariusza Michalczewskiego) miała wspierać strategię promocyjną produktu (napoju), który sam z siebie był oderwany od dokonań i osiągnięć boksera. To, że Dariusz Michalczewski wygrywał walki, nie było rezultatem korzystania z napojów energetyzujących. To natomiast, że napój energetyzujący był rekomendowany przez Dariusza Michalczewskiego, miało tylko potwierdzać (wzmacniać przekaz), że nawet czynny kiedyś sportowiec dostrzega w tym produkcie określony walor. Można uznać, iż pięściarz „firmował" swym sportowym autorytetem te walory produktu, na które w kampanii reklamowej nacisk położył producent. Sportowy przydomek „Tiger" miał tylko uwiarygodniać kampanię reklamową produktu. W podprogowym przekazie marketingowym klienci mieli zapamiętać, że „Tiger" reklamuje innego „Tigera".