Łukasz Cora: aktywność policji nie pomogła postępowaniu karnemu

Aktywność policji nie pomogła postępowaniu karnemu.

Zatrzymanie osoby nierzadko jest pierwszą czynnością procesową. Podstawowy jego cel to izolacja osób na potrzeby toczącego się postępowania karnego. Ich sytuacja prawna istotnie się wówczas zmienia. Do najdalej idących konsekwencji zastosowania tego środka zaliczyć należy krótkotrwałe pozbawienie wolności osobistej, poddanie osoby zatrzymanej określonym czynnościom procesowym, transformację jej statusu procesowego i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

W każdym przypadku pozbawienia w ten sposób wolności osobie zatrzymanej przysługuje zespół konstytucyjnie (rozdział II Konstytucji RP) i ustawowo określonych (rozdział 27 kodeksu postępowania karnego) gwarancji związanych z ingerencją organów ścigania w prawo do wolności i nietykalności osobistej człowieka. Obok uprawnień przysługujących osobie zatrzymanej k.p.k. przewiduje też wiele obowiązków dla organów procesowych, z których muszą się wywiązać, aby nie doszło do zarzutu nieprawidłowości zatrzymania....

