Stanisław Gurgul, Anna Lewandowska: Pamiętajmy o polityce nowej szansy

Program akceptowała KE

Przekonanie to znalazło początkowo wyraz w programie rządowym „Polityka Nowej Szansy", przyjętym następnie w wewnętrznej (niepubl.) uchwale Rady Ministrów z 22 lipca 2014 r. Program przewidywał zastosowanie różnych środków, tworzących system wsparcia małych i średnich przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zgodny „z racjonalnym gospodarowaniem i dający szansę na utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy". Zasady i tryb udzielania wsparcia określiło rozporządzenie ministra Skarbu Państwa z 20 marca 2015 r. o pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców (tekst jedn. DzU z 2016 r. , poz. 1756), wydane na podstawie delegacji zawartej w ustawie z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 156 ze zm.), która stanowiła zarazem, że: źródłem finansowania pomocy są środki uzyskiwane przez Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców w wysokości 15 proc. corocznych przychodów z prywatyzacji oraz odsetki od tych środków, i że dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Program pomocowy uzupełniły przepisy art. 139a–149 ustawy z 15 maja 2015 r. – Pra­wo restrukturyzacyjne (DzU z 2019 r., poz. 243 ze zm.). Program ten zaakceptowała Komisja Europejska decyzją z 29 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz. UE C Nr 369, s. 1), uwzględniającą treść komunikatu Komisji pod nagłówkiem „Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji" (Dz.Urz. UE C z 2014 r. Nr 249, s. 1) w brzmieniu: „Wykorzystanie programów (pomocowych) przyczynia się do ograniczenia zakłóceń konkurencji związanych z pokusą nadużycia, umożliwiając państwu członkowskiemu wyraźne określenie ex ante, na jakich warunkach może ono podjąć decyzję o przy­zna­niu pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji". Poprzednio udzielenie pomocy publicznej wymagało każdorazowo akceptacji Komisji Europejskiej, która badała, czy udzielenie tej pomocy może zakłócić konkurencję i naruszyć w ten sposób reguły funkcjonowania Unii Europejskiej (zob. co do tego art. 107–109 TFUE). Postępowanie w tym przedmiocie trwało zawsze kilka–kilkanaście miesięcy, to zaś rodziło niebezpieczeństwo pogłębienia trudności finansowych ubiegającego się o pomoc przedsiębiorcy.