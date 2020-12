Tomasz Krzyżak: Ojciec Rydzyk to problem biskupów

Wypowiedzi dyrektora Radia Maryja pokazują mentalność, z jaką w całym społeczeństwie wciąż – mimo kilkuletniej już dyskusji – mamy do czynienia. Wciąż wielu osobom wydaje się, że problem molestowania jest odległy, że ich nie dotyczy. Przecież to niemożliwe, by w rodzinie ojciec molestował córkę lub dziadek wnuczkę. – W mojej rodzinie takie rzeczy się nie zdarzają – mówimy. – To jakaś patologia – dodajemy. Podobnie rzecz ma się z duchownymi. Ich z całą pewnością to nie dotyczy, bo to „ludzie wybrani". A jak ktoś ma pokusę, to kto jej nie ma – jak pyta ojciec Tadeusz. To klasyczny mechanizm wypierania problemu. Tymczasem – zatrzymam się na Kościele – wedle statystyk światowych pedofilia dotyczy od 2 do 6 proc. kapłanów. Nie ma podstaw do twierdzenia, że w Polsce jest inaczej. Mamy ok. 30 tys. duchownych – wśród nich od 600 do 1800 to pedofile lub osoby o takich skłonnościach (nie każdy musi je ujawnić, dokonując przestępstwa). Zdecydowana większość to osoby bez zaburzeń, normalnie funkcjonujący w społeczeństwie, które pośrednio także stają się ofiarami pedofilii.