Michał Szułdrzyński: Czy prestiż władzy da się zadekretować?

Co tak naprawdę zrobił minister? Większość komentarzy do podwyższenia punktacji „prawomyślnym" czasopismom skupiała się na prezencie ministra dla swego środowiska naukowego. Ale warto pamiętać, że punkty mają odzwierciedlać prestiż naukowego czasopisma, realny wpływ, jaki ma na świat nauki.

I tu dochodzimy do pisowskiej wizji świata, której refrenem jest tropienie antypolonizmu, czyli oczernianiu polskiego narodu, mającego na celu sponiewieranie jego dobrego imienia. Nie przypadkiem pojęcie antypolonizmu ukuto na wzór antysemityzmu – nieuzasadnionej niechęci do Żydów, wynikającej z uprzedzeń. Część polskiej prawicy uważa, że antypolonizm – czyli nieuzasadnione uprzedzenia wobec Polski – to nasz podstawowy problem i należy z nim walczyć, bo to z niego wynikają nasze kłopoty. Mylono tu jednak przyczyny ze skutkami. Zła opinia o Polsce wynikała z działań władz, które ją psuły, a nie z jakichś wcześniejszych uprzedzeń.