Witold Waszczykowski: Wirus nie zatrzymał rosyjskich intryg wobec Ukrainy

W ostatnich miesiącach Rosjanie też korzystają z trudnej sytuacji międzynarodowej i próbują na własnych warunkach rozwiązać konflikt z Ukrainą. Od grudnia ubiegłego roku starają się przez swoich pożytecznych przyjaciół europejskich, czy to w Paryżu, czy to w Monachium, wymusić uznanie przez Kijów separatystycznych władz Donbasu. Ukraińcy odrzucali te propozycje przez ostatnie sześć lat. Odrzucili je na grudniowym spotkaniu formuły normandzkiej w Paryżu. Nie dali się sprowokować na „ekspercką” propozycję, która pojawiła się w lutym na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa.

Decyzje z 11 marca wywołały jednak komentarze i protesty w Kijowie, zarówno w parlamencie i samej partii prezydenta Zełenskiego. Doszło nawet do kilkutysięcznych manifestacji ulicznych. Natychmiast zwrócono uwagę, że decyzję ze strony ukraińskiej podjął mianowany przed miesiącem nowy szef Biura Prezydenta Ukrainy, Andryj Jermak. Przypomniano natychmiast opinie, iż jest to polityk znany z ugodowego podejścia do Rosji. Podejrzewany też o rozległe kontakty z ukraińskimi oligarchami, pragnącymi powrotu do minionej, lukratywnej dla nich współpracy gospodarczej z Rosją. Pojawiły się nawet komentarze, iż jest to realizacja scenariusza politycznego, który był fabułą jednego z odcinków serialu, w którym przed laty obecny prezydent grał jako aktor rolę prezydenta Ukrainy.

Jest to zatem zaskakujący zwrot w ukraińskim podejściu do rozwiązania konfliktu z Rosją. Co prawda już za czasów prezydenta Poroszenki pojawiały się plotki o chęci pozbycia się Donbasu, trwałego odseparowania go od Ukrainy i skoncentrowaniu się na rozwoju pozostałej części kraju. Były to niepotwierdzone przypuszczenia. Taka separacja czy podział Ukrainy nie prowadziłby jednak do obecnego rozwiązania, czyli olbrzymiej autonomii Donbasu w ramach państwa ukraińskiego.

Porozumienie z 11 marca musi być jeszcze zaakceptowane przez pozostałe strony procesu mińskiego, poza Rosją, również przez Francję i Niemcy. Pójście drogą porozumienia marcowego oznaczałoby legitymizację separatystycznych władz Donbasu i zrównanie ich statusu z Kijowem. Oznaczałoby to następnie, iż sześcioletni konflikt jest wewnętrznym sporem na Ukrainie, wojną w której nie uczestniczy Rosja. Zdjęłoby to z Rosji odium agresora i przyznawało jej nawet rolę mediatora w procesie dalszych rozstrzygnięć. Łatwo przewidzieć, że realizacja takiego scenariusza doprowadziłaby do pożądanej przez Rosję federalizacji całego państwa ukraińskiego, do zmarginalizowania władz centralnych w Kijowie, do podporządkowania Ukrainy. Podobne rozwiązanie zaistniało już przed laty wobec Mołdawii, z której udało się Rosjanom wykroić Naddniestrze.

Rodzą się zatem pytania czy jest to szlachetna idea deeskalacji konfliktu przez władze w Kijowie? Czy raczej niezamierzona wpadka/błąd wynikający z nieudolnego działania władz po ostatnich zmianach na szczytach, czy jednak jest to testowanie społeczeństwa na jakie radykalne zmiany pozwoli w porozumieniu się z Rosją?