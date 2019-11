Kto pożegna się ze stanowiskiem w rządzie? Układanki trwają

Na skomplikowany i trudny proces negocjacji nałożyły się jeszcze kontrowersje dotyczące nominacji do Trybunału Konstytucyjnego. Jak wynika z naszych informacji, prezydent Andrzej Duda ma być „skonfundowany" decyzjami PiS. To, że do TK mają trafić Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch, było też komentowane przez Porozumienie Jarosława Gowina. Wicepremier stwierdził we wtorek, że nie było to konsultowane z Porozumieniem. – Wkrótce nasi posłowie się spotkają i będziemy rozmawiać z koalicyjnymi partnerami o tych osobach – mówił w Sygnałach Dnia Jarosław Gowin.

