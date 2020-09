Minister nie założy kasku rowerzyście

Obowiązkowe kaski ochronne dla kierujących jednośladami i większy odstęp przy wyprzedzaniu rowerów – postulują posłowie. Resort: nie ma tego w planie.

Poniżej dalsza część artykułu W ubiegłym roku na drogach zginęło 258 rowerzystów, a 3,9 tys. zostało rannych. Z tego 323 ucierpiało z powodu nieprawidłowego wyprzedzania i omijania ich przez kierowców samochodów, a 90 – przez brak bezpiecznej odległości wobec nich.

„Na co dzień dochodzi do wielu incydentów, w których kaski rowerowe znacząco łagodzą skutki niebezpiecznych upadków albo wręcz chronią życie" – zauważa grupa posłów Lewicy w interpelacji do ministra infrastruktury i pyta o rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.

Czytaj także: Rowerzyści powinni jeździć w kaskach

Według posłów kaski, które nie są dziś obowiązkowe, zwiększyłyby ochronę cyklistów. Posłowie uważają też, że resort powinien zwiększyć dystans przy wymijaniu i omijaniu rowerzystów – z obecnego metra do 1,5 metra, bo dopiero ta odległość zapewni bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców i rowerzystów.

Z odpowiedzi wiceministra Andrzej Bittela wynika, że na zmiany się nie zanosi.

„Obecnie Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi działań zmierzających do wprowadzenia obowiązku stosowania kasków rowerowych" – wskazuje Bittel, dodając, że akcje edukacyjne zachęcają do używania kasków oraz odblasków.

Nie jest przewidziane też zwiększenie odstępu przy wymijaniu rowerzystów. Bo według wiceministra – nie to jest problemem, ale nieprzestrzeganie przepisów. Wiceminister podkreśla, że zwiększenie odstępu doprowadziłoby do korków na drogach. Powód? Szerokość pasa ruchu wynosi od 2,5 do 3,75 metra. Samochód osobowy, a zwłaszcza ciężarowy, wyprzedzając rowerzystę, musiałby zmieniać pas. A na wąskich drogach (np. w centrach miast) „wykonanie takiego manewru w sposób zgodny z przepisami mogłoby być niemożliwe. Szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich generowałoby to powstawanie zatorów na drogach" – tłumaczy wiceminister.