Minister Czarnek będzie nadzorował rozwój reaktorów jądrowych

Do zadań rady należy "monitorowanie rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem", w tym bieżący nadzór nad badaniami i wydatkami na nie, a także "wyznaczanie kierunków działań ministra właściwego do spraw energii oraz jednostek i organów mu podległych" poprzez " zwiększenie ich potencjału technologicznego oraz kadrowego" i koordynację prac instytucji zaangażowanych w rozwój tej technologii. (źródło: zarządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Rady do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem).

