Joanna Mucha: Jarosław Gowin chce być wyrzucony ze Zjednoczonej Prawicy

W rozmowie z Polsat News Joanna Mucha odpowiadała na pytanie o możliwości połączenia Polski 2050 z Porozumieniem Jarosława Gowina.

Posłanka przyznała, że "wszyscy kibicujemy temu, żeby Jarosław Gowin wyszedł z koalicji". - Wszyscy wiemy jak bardzo, widać to już, on chce być wyrzucony po prostu z tej koalicji rządzącej. Natomiast my jesteśmy jednak zbyt różni ideowo, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób się połączyć - skomentowała.

Jednocześnie poinformowała, że rozmowy z Jarosławem Gowinem mogą toczyć się w innym miejscu na opozycji. - Być może z tym rozmów coś powstanie. To wiedza dość powszechna, że tego typu rozmowy są prowadzone - powiedziała.

Mucha komentowała również sprawę immunitetu prezesa NIK Mariana Banasia. - Nie mam wątpliwości co do tego, że pan Banaś ma wiele za uszami - oceniła. - My już powiedzieliśmy dawno, że nie będziemy brali udziału w wojnie gangów, bo jest to rozgrywka między dwoma gangami, w której bronią przetargową stały się prawdziwe zarzuty NIK Mariana Banasia do jego kolegów i prawdziwe zarzuty jego kolegów do niego - dodała.