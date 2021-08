Media: Morawiecki wini Gowina za straty wizerunkowe PiS

"Polski Ład" to program skrojony pod elektorat PiS – emerytów i tych najmniej zarabiających. To oni mają zyskać. Zapłacą za to lepiej zarabiający, w tym przedsiębiorcy. I będą to ogromne kwoty. To ich rzecznikiem od lat chce być wicepremier Jarosław Gowin, dlatego stawia weto własnemu premierowi i PiS - pisze Onet.pl.

