Mąż wiceminister rolnictwa nowym dyrektorem departamentu w KPRM

Onet zauważa, że „Dziubicki jest przyjacielem Piotra Patkowskiego, obecnego wiceministra finansów, który jednocześnie zasiada w radzie Narodowego Instytutu Wolności. Poznali się podczas studiów na lubelskim UMCS”. Nowy dyrektor departamentu w KPRM działał razem z Patkowskim w organizacji „Studenci dla Rzeczypospolitej”. Prywatnie natomiast Dziubicki jest mężem wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anny Gembickiej. To właśnie ona wciągnęła Patkowskiego do pracy w rządzie, co przyznał sam polityk w jednym z wywiadów. Wcześniej Gembicka była asystentką wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego oraz wiceministrem funduszy i polityki regionalnej” - podkreśla portal.

Dziubicki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zaliczył też kurs z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i komunikacji strategicznej na Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie, posiada dyplom MBA.

„Pan Szymon Dziubicki ma ponadsiedmioletnie doświadczenie zawodowe, w tym dwuletnie na stanowisku kierowniczym. Pracę zawodową rozpoczął podczas studiów. Pracował miedzy innymi jako prawnik w przedsiębiorstwach sektora energetycznego oraz jako dziennikarz serwisu informacyjnego z zakresu bezpieczeństwa. Przez ponad dwa lata był wicedyrektorem Biura Public Relations i Marketingu w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.” - tłumaczy Centrum Informacyjne Rządu.



