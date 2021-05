Morawiecki: Powiedzmy głośne "tak" dla rozkwitu Polski

Szef rządu apelował o porzucenie podziałów i niesnasek: - Odłóżmy kłótnie. Apeluję do wszystkich klubów. Przystąpmy do tego głosowania z poczuciem pełnej odpowiedzialności za los Polski. Powiedzmy "tak" Unii i środkom unijnym.

Przekonywał, że nadchodzącym głosowaniem posłowie mogą wyrazić, jak zdecydowanie opowiadają się za członkostwem w UE.

- Dziś powiedzmy raz jeszcze głośne „tak” dla rozwoju Polski, głośne „tak” dla rozkwitu Polski dzięki środkom unijnym. To duża szansa na szybkie wyjście z Covid-19 - apelował premier.

Morawiecki podziękował Lewicy za przedstawienie kompleksowego dokumentu, z którego propozycje znalazły się w ostatecznej wersji Krajowego Planu Odbudowy, który trafił do Brukseli.

Premier @MorawieckiM w #Sejm: My z całą mocą, wsparciem #V4 i państw Europy Środkowej, kładliśmy nacisk na to, że te środki są niezbędne dla krajów mniej rozwiniętych, na szybkie wyjście z #COVID19 i na to, aby ta część Europy stała się lokomotywą rozwoju UE. #LiczySięPolska