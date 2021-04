Sośnierz: Szukane są haki na syna Gowina. Fogiel: Absurdalne

- To są sprawy z których nie zwierza się wprost, ja też nie znam kulis, ale są sygnały, że rodzina pana premiera (Gowina) jest w jakiś sposób przeszukiwana, żeby coś znaleźć. Wracamy do rozwiązań jak za czasów komuny - mówił Sośnierz. - To są bardzo złe skojarzenia - dodał były szef NFZ.

Słowom polityka Porozumienia zaprzeczył Radosław Fogiel. Według zastępcy rzecznika PiS twierdzenia Sośnierza „są na tyle absurdalne, że nawet trudno je skomentować”. - Wręcz niezręcznie jest mówić takie oczywistości, jak to, że nikt na nikogo „haków” nie szuka - przekonywał w rozmowie z WP.

Fogiel odniósł się też do sprawy prof. Maksymowicza, innego posła Porozumienia, szefa Katedry Neurochirurgii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, któremu podlega Klinika Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. 13 kwietnia świat polityki obiegła informacja portalu interia.pl, że Ministerstwo Zdrowia domaga się informacji o rzekomych eksperymentach medycznych na płodach, potwierdził ją rzecznik resortu zdrowia. Maksymowicz w proteście zrezygnował z członkostwa w Klubie PiS.

- Jeśli chodzi o prof. Maksymowicza, to pewne informacje wpłynęły do Ministerstwa Zdrowia i ministerstwo jest zobligowane do ich sprawdzenia i zbadania sprawy. Nieważne, czy dotyczyłaby ona polityka, lekarza czy tzw. zwykłego Kowalskiego. Doszukiwanie się tutaj drugiego dna nie ma żadnego uzasadnienia - stwierdził wicerzecznik PiS.

Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej”, to jeden z bliskich współpracowników ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o zajęcie się sprawą rzekomych eksperymentów medycznych, do jakich miało dojść pod nadzorem Maksymowicza.