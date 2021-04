Michał Dworczyk przeprasza Iwonę Hartwich. Wysłał kwiaty i list

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich czekała z transparentem w dłoniach na sejmowym korytarzu w pobliżu gabinetu, w którym premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami Lewicy na temat Funduszu Odbudowy.

Wychodzącego z rozmów premiera pytała o to, dlaczego osoby z niepełnosprawnościami nie zostały zaszczepione wcześniej jako jedna z grup uprzywilejowanych. Funkcjonariusze SOP i szef KPRM Michał Dworczyk blokowali posłance dostęp do szefa rządu. Doszło do przepychanek. Dworczyk powiedział później, że rozmawiał z Hartwich.

Dzień po zdarzeniu posłanka KO poinformowała, że otrzymała od szefa KPRM list z przeprosinami i bukiet kwiatów. Dworczyk zaprosił Hartwich na spotkanie dotyczące szczepień Osób z Niepełnosprawnością i Ich Opiekunów.

"Z radością przyjmuję to zaproszenie, które zwieńczył wysłanym do mnie bukietem kwiatów z przeprosinami za wczorajszą sytuację. Bukiet nie jest dla mnie Panie ministrze. Pan tymi symbolicznymi kwiatami daje nadzieję tym najsłabszym. Proszę tego nie zaniedbać, jak to ma miejsce teraz" - napisała posłanka.

Dodała, że "nie spocznę w walce o równe traktowanie Osób z Niepełnosprawnością i ich Opiekunów".