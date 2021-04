Likwidacja PAN? Minister Czarnek zaprzecza Pałac Staszica w Warszawie, siedziba PAN Wikimedia Commons, domena publiczna

"Dlaczego chodzi Panu po głowie myśl o likwidacji PAN? Czyżby rzeczywiście były jakieś powody? Ja ich nie znam" - pyta we wpisie na Twitterze Przemysław Czarnek, minister nauki. To pytanie do prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego.