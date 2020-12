Kosiniak-Kamysz: Kto poprze weto, ten zapisuje się do obozu zdrady narodowej

Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z "Newsweekiem" powiedział, że premier Mateusz Morawiecki nie powinien się obawiać, że nie będzie miał większości do poparcia wynegocjowanego budżetu europejskiego.

- Pytanie, czy będzie miał tyle odwagi, by sprzeciwić się radykałom w obozie Zjednoczonej Prawicy - komentował lider Ludowców.

- Gdyby doszło do weta, byłby to moment próby dla Jarosława Gowina, który powinien wtedy opuścić obóz zdrady narodowej. Mam nadzieję, że czuje on wagę tej postawy. Niewykluczone, że weto doprowadzi do rozkładu rządu - ocenił Kosiniak-Kamysz.

- Chcemy uratować Polskę przed głupotą PiS-u – kto poprze weto, ten zapisuje się do obozu zdrady narodowej - przekonywał.